Luana Piovani e marido falam sobre sexo anal e comportamento masculino

Luana Piovani e o marido e surfista Pedro Scooby Foto: instagram.com/luapio

Pela primeira vez o marido de Luana Piovani, o surfista Pedro Scooby, participou do programa Luana Sem Freio, no Youtube. No vídeo publicado nesta sexta-feira, 26, os dois responderam perguntas sobre o tema "Coisas de Homem".

A maioria das perguntas foi feita pelas mulheres, que pediram para Scooby responder sobre o por que de homens quererem sair mais que mulheres e como lidar com a vontade dos homens por sexo todos os dias. Eles também falaram sobre sexo anal, e o surfista afirmou que esse é um fetiche muito mais de conquista do que de prazer. "É firmar a bandeira: esse território é meu".

Um dos pontos mais interessantes foi o momento em que Luana confessou que olha para homens de rosto e corpo bonito, mas o fetiche sexual só acontece se, previamente, há um flerte. Já Scooby afirmou que interesse sexual acontece mesmo sem um contexto ou uma relação pré-existente entre quem está olhando e quem é olhado.

Luana participou da maioria das respostas e deu sua opinião. Em alguns pontos ela estava de acordo com o marido, mas em outros ele teve uma resposta diferente.

As mulheres representam 80% da audiência do canal de Luana. Alguns seguidores convidaram Scooby para voltar ao canal e, assim, aumentar a público.