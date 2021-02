Luana Piovani fala sobre assédio na infância e antigos relacionamentos

Luana Piovani disse que aos sete anos não sabia que era assédio, mas percebeu que havia alguma coisa errada Foto: Reprodução Instagram/luapio

Luana Piovani falou sobre sua infância em entrevista ao programa Júlia, do canal SIC de Portugal, e relembrou o caso de abuso sexual que viveu por volta dos sete anos. A atriz falou no assunto pela primeira vez quando surgiu o movimento “Primeiro Assédio” no Facebook, em 2015. Ela voltou ao assunto nesta quinta-feira, 25.

“Foi na minha infância em Jaboticabal. Fui molestada sexualmente. É um assunto que ainda hoje tenho dificuldade de falar. Apesar de já ter iniciado, tenho dificuldade de falar de sexo com os meus filhos por conta da minha lembrança. Pelos dados que temos, sabemos que grande parte das crianças acaba sendo molestada por pessoas muito próximas da família. Foi isso que aconteceu comigo. Não era ninguém da minha família, mas era o meu vizinho”, afirmou a atriz no programa português.

Ela contou que não sabia que era assédio, mas percebeu que havia alguma coisa errada. “Eu tinha uns sete anos e sabia que tinha alguma coisa errada porque isso nunca tinha acontecido comigo. Mas ao mesmo tempo, não tinha sido um assunto que eu tinha tido com os meus pais. Não sabia como chegar e dizer aquilo. Eu nem sabia exatamente o que tinha acontecido. Só tinha uma sensação estranha”, lembrou Luana, que ainda afirmou não ter traumas por causa disso.

“Isso não acarretou nenhum trauma e por isso nunca contei para a minha mãe. Ela soube durante uma entrevista para a Xuxa. O programa acabou e ela me ligou espumando, querendo saber que vizinho era aquele. Fiz terapia durante anos e nunca coloquei isso em pauta. Nunca falei muito de sexo na minha análise”, revelou.

Relacionamentos com famosos

Luana Piovani teve relacionamentos com artistas famosos como Rodrigo Santoro, Dado Dolabella e Pedro Scooby. A atriz foi questionada sobre sua preferência por homens ilustres em entrevista ao programa Júlia, do canal SIC de Portugal, e respondeu que não ganhou fama com isso, pelo contrário, foi ela quem ‘elevou’ o nível dos rapazes que estavam no começo da carreira.

"Os namorados, eu sempre elevei muito eles todos. Eu sempre os peguei em começo de carreira", disse Piovani. A apresentadora do programa perguntou se ela sempre foi boa em descobrir talentos. "Sempre fui", concordou a atriz.

Luana também comentou o conturbado término do seu namoro com Rodrigo Santoro em 2000, depois de ter sido flagrada por um fotógrafo com Christiano Rangel, em um camarote do Carnaval.

"Nós fazíamos uma novela e as pessoas confundem um pouco a vida pessoal com o que estão vendo na TV", explicou ela sobre o casal Márcia Eduarda e Eliseu que interpretou com o ex-namorado em Suave Veneno (1999), novela das oito de Aguinaldo Silva.

A atriz também teve um divórcio conturbado com o surfista Pedro Scooby em 2019, pai de seus três filhos. Ela chegou a publicar um desabafo dizendo que tatuou a palavra “gratidão” pois teve coragem de mudar de país e se livrar de um companheiro que não agregava.

Luana aproveitou a entrevista para criticar o interesse do público em sua vida pessoal. “Para mim, escândalo é você comprar respiradores para a época da covid e eles jamais chegarem porque aquilo era mentira. Isso é escândalo e não o fato de eu ter terminado o namoro e uma semana depois, estar com outra pessoa. Isso não é escândalo. É sorte, bom gosto e vontade de viver", concluiu Luana, que está namorando com o empresário Lucas Bitencourt.