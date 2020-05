Luana Piovani desabafa sobre quarentena: 'exausta e estressada'

A atriz Luana Piovani Foto: Marcos de Paula / Estadão

Luana Piovani usou o Instagram na quarta-feira, 13, para desabafar sobre os momentos que vem vivendo durante a quarentena causada pela pandemi do novo coronavírus.

Vivendo em Portugal, a atriz publicou um vídeo de uma de suas aulas de canto e disse que a atividade é um alívio em meio aos problemas que o confinamento tem gerado.

"A Paulinha [professora de canto] notou que eu estava meio pesadinha e, no final, com essa música, suavizei e fiquei super feliz com o vídeo. Felicidade é isso, uma colcha de pequenas alegrias", disse.

"Hoje estou num dos meus piores dias. Exausta, culpada pelas brigas constantes com os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, mas esse vídeo me fez sorrir de novo", completou. Veja o depoimento na íntegra:

