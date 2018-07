Luana Piovani desabafa em vídeo, sobre a declaração preconceituosa de Patrícia Abravanel Foto: Reprodução/Facebook

A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para comentar sobre a declaração de Patrícia Abravanel, que durante o quadro 'Jogo dos Pontinhos', do 'Programa Silvio Santos no SBT, soltou: "Eu não sou contra o homossexualismo [sic], eu sou contra falar que é normal. E outra, mulher com mulher não é tão legal assim, eu acho. Não tem aquele brinquedo que a gente gosta bastante, não dá para brincar direito".

Luana, que já é conhecida por suas declarações polêmicas, postou um vídeo em seu Facebook, explicando o porque a declaração de Patrícia é preconceituosa, visto que a apresentadora é uma figura pública e assim se torna uma formadora de opinião na televisão aberta:

"Na geração da minha mãe, não era normal ela ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando, se acariciando, tendo uma vida pública normal sendo gay, já eu, não tenho essa mesma realidade que minha mãe, pra mim é normal. Eu comecei a trabalhar com imagem, como modelo aos 13, 14 anos de idade e desde então, eu me acostumei e a conviver a realidade dos gays, então pra mim é normal", comentou a atriz.

O que acontece quando a gente diz que é preconceito, você pode ter a sua opinião, você pode dizer que gostaria ou não que isso acontecesse na sua vida, mas você não pode dizer que não é normal, porque se você for analisar a palavra no dicionário, anormal é uma coisa muito forte. Então por isso que eu digo, que nos dias de hoje, com as informações que nós temos, você não pode dizer que acha normal uma mulher poder ganhar menos que um homem, você não pode dizer que um branco pode se sentir superior à um índio, um negro, um asiático''.

A atriz ainda atribuiu o erro na declaração da apresentadora do SBT, pelo fato de Patrícia estar apresentando programas na televisão aberta há pouco tempo: "Ela como uma comunicadora tem uma responsabilidade sim de medir as palavras, porque ela não está na mesa de um bar, eu demorei anos pra entender isso, talvez seja pelo fato de que ela começou a trabalhar como comunicadora faz pouco tempo, porque o que você comenta na mesa do bar, ou, seja, o que você acha dentro de você, você não pode simplesmente sair falando, porque você tem uma responsabilidade social por ser uma pessoa pública e por ter um programa numa rede aberta de televisão".

A televisão no Brasil é uma educadora, num país onde não se tem escola e se tem o poder que a televisão possui, estar na frente de uma televisão falando, vira uma responsabilidade sim, então é preconceito quando você diz que não é normal, complementou Piovani.

Você pode conferir no vídeo na íntegra abaixo: