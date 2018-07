Luana Piovani deixa ex-marido no Rio e se muda para São Paulo com os filhos

Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani decidiu se mudar para São Paulo junto com seus filhos após assumir uma crise no casamento com o surfista Pedro Scooby.

A atriz deixará o casarão em que mora no Rio de Janeiro para passar uma temporada com seus pais.

Os filhos gêmeos, Bem e Liz, vão ficar com a atriz, e o mais velho, Dom, de 4 anos, vai se dividir entre o Rio e São Paulo por causa da escola, afirma a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

A atriz acredita que morar em São Paulo nesse momento será mais fácil por conta das gravações do longa O Homem Perfeito.

Luana não assume a separação, mas sim a crise no casamento. Pedro, aliás, já deixou a casa onde morava com Luana e está de volta ao apartamento dos seus pais.

Nesta segunda-feira, 15, a atriz postou em seu Instagram um agradecimento ao pai e falou da mudança.

"Dia dos Pais foi ontem e dia dos avós é todo dia!. Todo o amor do mundo ao melhor pai do mundo: o meu!! Papito, imensamente grata por tudo. Tenho certeza que Bem e Liz amarão a temporada paulista tão carinhosamente preparada por você e pela vovó Francis Piovani. Estou doida pra ver os bercinhos novos com os colchões que o senhor providenciou. Sorte", escreveu.

Em nenhum momento Luana citou Pedro Scooby no Dia dos Pais e nem no aniversário dele.