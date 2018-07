Luana Piovani comemora chegada de 2017 em foto animada com Pedro Scooby

Atriz postou selfie no elevador com o marido Pedro Scooby Foto: Instagram/Reprodução/Luana Piovani

Após uma breve separação em 2016, Luana Piovani e Pedro Scooby aproveitaram a chegada do novo ano juntinhos. Em postagem da atriz no Instagram nesta segunda-feira, 2, eles aparecem fazendo uma selfie no elevador, ambos sorridentes e utilizando roupas brancas.

"A segundona foi fechada com chave de ouro", escreveu Luana, que utilizou a hashtag do casal, "Scoobylua".

Em oito horas, o clique ultrapassou as 29 mil curtidas na rede social e recebeu muitos comentários comemorando a união dos dois, pais de Dom, de quatro anos, e Liz e Bem, de um ano.

Poucos dias antes, o surfista Scooby compartilhou um clique divertido do filho Dom, trajando sapato oxford, óculos escuros, gravata borboleta e uma camiseta com o nome de todos os membros da família. "O que falar dessa foto? Meu filho", escreveu.