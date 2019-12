Luana Piovani afirma que não precisa tomar banho todo dia na Europa: ‘Não inventei a roda’

A atriz e apresentadora Luana Piovani. Foto: Instagram/@luapio

Luana Piovani usou as redes sociais para falar sobre a vida na Europa e como é difícil tomar banho no inverno lá.

A atriz e apresentadora vive em Portugal há quase um ano com os três filhos, Dom, Liz e Bem.

“Gente, nesse frio, não precisa tomar banho todos os dias não. Pode me chamar de suja, tá? Também não estou me importando não, graças a Deus ninguém paga minhas contas”, declarou nos stories no perfil oficial dela no Instagram.

Nesta terça-feira, 3, dia seguinte à publicação, Luana Piovani disse que ficou surpresa com a repercussão da declaração que fez.

“Sobre eu tomar banho...primeiro que não inventei a roda. Segundo que tem gente que faz isso no Brasil. Em terceiro lugar, quero dizer uma coisa: Mesmo assim tem uma fila de gente querendo me pegar e olha que eu nem estou distribuindo senha! Mesmo sujinha...sem tomar banho todo dia. Então, é o seguinte, vocês que lutem”, finalizou.