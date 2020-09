Luan Santana homenageia Daniel Damasceno após morte do compositor

Stories de Luan Santana e César Menotti em homenagem a Daniel Damasceno no Instagram Foto: Instagram / @luansantana / @cesarmenotti

Os cantores sertanejos Luan Santana e César Menotti usaram seu Instagram para lamentar a morte do compositor Daniel Damasceno. Na última sexta-feira, 18, ele morreu após acidente com um caminhão na BR-452, em Itumbiara, no Estado de Goiás, aos 35 anos.

"Tive a honra de gravar composições do Daniel Damasceno, cara talentoso e parceiro demais. Que Deus conforte a família e os amigos nesse momento difícil. Sua obra e seu legado ficam eternizados aqui na Terra", escreveu Luan Santana.

César Menotti, da dupla com Fabiano, também postou uma homenagem: "A música sertaneja se entristece por sua partida prematura. Que sua família tenha o amparo de Deus nesse momento. Luto."

