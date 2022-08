Luan Santana faz último show em Portugal e lota plateia; veja fotos

O artista se emocionou com o carinho do público; Foram três dias de espetáculo. Foto: Caio Mayer

O cantor Luan Santana fechou a turnê Luan City em Portugal, na noite do último sábado, 20, com chave de ouro. A última apresentação do outro lado do Atlântico lotou a maior casa de espetáculos do país, a Altice Arena. O artista se emocionou com o carinho do público. Foram três dias de espetáculo: quinta e sexta-feiras, 18 e 19, em Porto; e sábado, em Lisboa.

"Fico feliz em saber que vocês se identificam. Nossa sintonia, relação, conexão e amor que sente pelo outro. Estou tão feliz de fazer esse show e decidi gravar três músicas novas essa noite", confessou.

A família de Luan marcou presença nos shows, como a noiva do artista, a modelo Izabela Cunha, e famosos como Dilsinho e a dupla Calema.

No repertório, não faltaram as inéditas Solteirou, Aquele Ex e Perigosa; e os clássicos como Água com Açúcar, Quando a Bad Bater, Acordando o Prédio, Chuva de Arroz, Morena entre muitas outras.

Luan Santana em Portugal. Foto: Caio Mayer

Luan Santana. Foto: Caio Mayer

Luan Santana diante da plateia de Lisboa. Foto: Caio Mayer

Ingressos para a turnê Luan City em Portugal esgotaram em seis meses. Foto: Caio Mayer

Artista mais ouvido em Portugal

Na sexta-feira, Luan Santana comemorou no Twitter a notícia de que tinha atingindo, no dia anterior, a marca de artista mais ouvido de Portugal na plataforma de streaming Spotify. "Portugal, o topo é nosso! Obrigado pelo #1, como artista mais ouvido no país", escreveu.