Luan Santana faz live no Pantanal; saiba como assistir no YouTube

O cantor Luan Santana Foto: Nicolle Comis

Luan Santana fará uma live no Pantanal a partir das 17 horas de hoje, domingo, 22, com transmissão disponível para assistir no YouTube.

A ideia é que o show dure cerca de quatro horas e arrecade doações para o SOS Pantanal, que luta para minimizar estragos das queimadas na região.

Além da live, o sertanejo pretende contar com a venda de camisetas e leilão do figurino que usou na gravação de DVD para arrecadar cerca de R$ 8 milhões para o projeto.

"Não tem como ficar mudo diante dessa tragédia. Queria que todos os brasileiros abraçassem a causa", contou Luan Santana ao Estadão. Clique aqui para ler a entrevista completa.

Como assistir à live de Luan Santana no Pantanal

O show ao vivo do cantor será transmitido em seu canal oficial do YouTube e também no do National Geographic. Clique no link abaixo para assistir à live de Luan Santana, a partir das 17 horas (horário de Brasília).