Luan Santana emociona Faustão ao pedir que ele fique na Globo

O cantor Luan Santana participou do quadro 'Ding Dong', do 'Domingão do Faustão', neste domingo, 14 Foto: Reprodução/ Globoplay

Luan Santana foi um dos covidados do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão, neste domingo, 14. Ao lado do casal Taís Araujo e Lázaro Ramos, o cantor surpreendeu todos ao emocionar o próprio apresentador durante o programa.

O sertanejo revelou que, no início da carreira, tinha o sonho de participar da atração da Globo e pediu para que Faustão não saísse da emissora e permanecesse no comando do Domingão.

"Para um artista que está começando lá no interior, ele assiste o Faustão na televisão e faz uma reflexão. ‘Cara, se um dia eu chegar nesse palco, significa que eu realizei o meu sonho’. Todo artista em começo de carreira, sonha em te conhecer, estar aqui ao seu lado”, iniciou Luan.

@luansantana deixando Faustão sem jeito passando por sua TL LUAN NO FAUSTÃO pic.twitter.com/FmADEV1E7k — gi (@LSangueNativo) March 14, 2021

“Eu fiquei muito ansioso na minha primeira vez, em todas as vezes me dá uma ansiedade que não dá em nenhum outro programa. E você é o responsável por isso acontecer. Você teve um papel importante no meu começo e continua sendo muito especial pra mim”, afirmou.

"Eu sei que deve ser um assunto delicadíssimo, mas do fundo do coração, eu espero que você fique com a gente”, pediu ele. Surpreso e emocionado, Faustão agradeceu e brincou:

"Eu vou ficar por aí, pela TV rodoviária. Alguma coisa a gente vai conseguir, algum emprego aí. Vamos tentar. Pelo menos passagem eu vou arrumar de graça pra todo mundo”, destacou.

Fausto Silva optou por não renovar o seu contrato com a Globo e irá deixar seu cargo em dezembro deste ano. Em janeiro, a emissora confirmou a saída do apresentador em comunicado à imprensa. "Diante da decisão de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu".

