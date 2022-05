Luan Santana é o único sertanejo com duas músicas no Top 10 do Spotify

O cantor Luan Santana é o único sertanejo, nesta terça-feira, 10, a ter duas faixas no Top 10 do Spotify Brasil. Foto: Instagram/@luansantana

O cantor Luan Santana é o único sertanejo, nesta terça-feira, 10, a ter duas músicas no top 10 da parada Top 50 do Spotify.

A faixa Erro Planejado, em parceria com Henrique & Juliano, está no quarto lugar, e Abalo Emocional, se encontra no décimo.

O cantor agradeceu aos fãs por mais esta conquista durante o show que realizou na noite da última segunda-feira, 9, em Maringá, no Paraná, onde Santana morou até 2014. O espetáculo foi em comemoração aos 75 anos da cidade.

“Estou muito feliz com mais esta conquista em minha carreira. Tenho um carinho muito especial por estas duas canções e estar no top 10 com as duas é um presente. Obrigada a todos os meus fãs que tornam os meus sonhos realidade”, afirmou o sertanejo.

Os hits fazem parte do projeto Luan City, a nova turnê de Luan Santana que marca a volta do cantor após dois anos longe dos palcos por conta da pandemia da covid-19.

Em entrevista ao Estadão, o artista comentou sobre a sensação de estar de voltas aos palcos depois de tanto tempo.

"A sensação é a melhor de todas. A cada show parece que é a primeira vez. É como se fosse tudo novo. Até o frio na barriga e a emoção de ver todos e poder estar perto novamente. O olho no olho, o olhar dos fãs é como um bálsamo, nada se compara. O coro que eles fazem acompanhando as minhas músicas... A química entre nós...", declarou Luan.