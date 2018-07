Luan Santana e Marília Mendonça lançam 'Fantasma' e fãs piram

. Foto: Reprodução/ YouTube

Luan Santana lançou o clipe de sua nova música, 'Fantasma', em parceria com Marília Mendonça nesta quinta-feira, 3. Os dois cantores somam milhares de fãs e já dá para imaginar o que aconteceu: a internet surtou. Poucas horas depois de o clipe entrar no YouTube, a música já era o tema mais comentato no Twitter.

O single é a segunda música do novo CD de Luan, '1977', que homenageia as mulheres. O primeiro foi 'Estaca Zero', com Ivete Sangalo. Camila Queiróz e Anitta também participaram da produção. A partir das 23h59 do dia 3, todas as músicas do disco estarão disponíveis nos serviços de streaming.

Veja as reações dos fãs de Luan e Marília:

Apesar de ser feat com a "falsiane", que musica maravilhosaa é essa Brasil?! @luansantana ARRASOU! #Fantasma — vivi_luanete..???? (@manuuvic12) 3 de novembro de 2016

EM POUCO TEMPO OLHA O TANTO DE GENTE ELOGIANDO FANTASMA AAAAAA #Fantasma — Sandy ?? (@meuamrls_) 3 de novembro de 2016

Meu pai disse que a Marília tava sem voz de tanto que escuto ela KKKKK IMAGINE AGORA #Fantasma — Ash 8 (@Magculanger) 3 de novembro de 2016