Luan Santana e Camila Queiroz se beijam durante a gravação do novo DVD do cantor

Camila Queiroz e Luan Santana se beijaram ao final do dueto que fizeram para o novo DVD do sertanejo Foto: Reprodução Instagram

Luan Santana recebeu alguns artistas na gravação de seu novo DVD, na noite de quinta-feira, 18, em Paulínia, no interior de São Paulo. Entre eles estava a atriz Camila Queiroz, a Mafalda de Êta Mundo Bom!.

Camila fez sua estreia como cantora e participou de um dueto com o cantor. Ao final da apresentação, os dois se aproximaram e deram um beijo no palco, para a surpresa de todos os convidados.

"Parceiro, obrigada por essa experiência tão linda e tão desafiadora! Espero ter te ajudado a contar a historia do "Amor de Interior". É uma honra fazer parte disso!", escreveu a atriz em seu Instagram.

O cantor também publicou uma foto no seu Instagram, mostrando o momento o instante que antecedeu o beijo, e colocou uma legenda mais apaixonada que a da atriz. "Já tô com vontade do seu beijo escondido pra sua mãe não ver", escreveu.

Além de Camila, participaram da gravação as cantoras Ana Carolina, Anitta, Ivete Sangalo e Sandy. Mas estas não deram selinho no sertanejo.

WOOOOOW! Foi sonho isso ou foi real? @sigaanacarolina #Luan1977 Uma foto publicada por Luan Santana (@luansantana) em Ago 17, 2016 às 7:50 PDT

"Com quantos elogios você vai ficar vermelha?" ?? @anitta Uma foto publicada por Luan Santana (@luansantana) em Ago 16, 2016 às 1:07 PDT