Luan Santana afirma que vai se dedicar ao heavy metal: 'Estilo que eu realmente amo'

Luan Santana vai deixar o sertanejo? O cantor disse que quer se dedicar ao estilo que realmente ama. Foto: Carol Caminha/Globo/Divulgação

Na noite da última segunda-feira, 25, os fãs de Luan Santana foram pegos de surpresa: o artista contou, em seu Instagram, que vai se dedicar ao rock em seu próximo projeto e deixar o sertanejo um pouco de lado, ressaltando que sua inspiração foi o Rock in Rio.

"Inspirado pelos shows do fim de semana, resolvi abrir meu novo projeto para vocês. Sabem que, nessa turnê, estou comemorando dez anos de carreira no sertanejo, né? Esse amor de vocês é bom demais, mas tem hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar. E adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal. Keep rocking, babies!", escreveu o cantor.

Anteriormente, o cantor já havia publicado a foto de uma guitarra adiantando novidades. "Das modas de viola para os riffs de metal. Vem novidade por aí...", escreveu na legenda.

Nos comentários, muitos fãs se mostraram surpresos e tristes com a novidade. "Não fale isso nem de brincadeira, nem vem", disse uma seguidora.