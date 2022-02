Lua Blanco conta que Record modificou ‘símbolo do rock’ em capa de ‘Rebeldes’

Lua Blanco e Micael Borges aparecem com apenas o dedo indicador levantado na capa do disco. Foto: EMI Records

Lua Blanco, atriz que interpretou a personagem Roberta Messi na edição brasileira da novela Rebeldes na TV Record, usou o Twitter para contar que a emissora modificou a capa do álbum Meu Jeito, Seu Jeito.

“Curiosidade sobre essa foto: a Record cortou o meu dedo mindinho e o do Micael pois não queria que fizéssemos o gesto do rock n’roll”, escreveu a atriz. Micael Borges viveu o papel de Pedro na novela que foi ao ar entre março de 2011 e outubro de 2012.

A atriz compartilhou a foto do álbum, postada por um internauta que brincava sobre o tema da festa se Arthur Aguiar for líder no BBB 22, já que o ator também fazia parte do elenco. Nela, Lua e Micael aparecem apenas com o dedo indicador esticado.

O ator também comentou sobre o assunto na publicação. “Cortaram meu dedo e da Lua, na empresa não podia esse tipo de gesto”, escreveu com um emoji de risada.

Lua ainda revelou que a foto não seria para a capa do álbum. “Só era a gente reunido no camarim antes de um show! Ninguém nem avisou”, disse.