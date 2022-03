'Lovezinho': Pabllo Vittar e Ivete Sangalo lançam versão de performance ao vivo

Pabllo Vittar e Ivete Sangalo lançaram performance ao vivo de 'Lovezinho' nesta quinta-feira, 3. Foto: Instagram/@pabllovittar

A cantora maranhense Pabllo Vittar e a cantora baiana Ivete Sangalo se uniram novamente para lançar a versão ao vivo da parceria Lovezinho nesta quinta-feira, 3. A versão já está disponível em todas as plataformas digitais.

Originalmente lançada em 2020 no álbum 111 de Pabllo Vittar, a parceria ganhou um vídeo de uma performance ao vivo no projeto I Am Pabllo.

O lançamento faz parte da comemoração dos cinco anos de carreira da artista e está sendo lançado aos poucos no YouTube com conteúdo exclusivo para os shorts.

Além de Ivete, a cantora também já liberou a performance de Trago Seu Amor de Volta, parceria dela com o cantor Dilsinho, e de vários outros hits, como K.O. e Amor De Que.

Assista ao novo vídeo de Lovezinho:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais