Louis Tomlinson lança nova música 'Bigger than me'

Cantor de Louis Tomlinson.. Foto: Matt Sayles/AP

Louis Tomlinson lançou, nesta quinta-feira, 1, a música Bigger than me. Essa é a primeira faixa de seu próximo álbum Faith in the Future.

O novo disco do ex-integrante da banda One Direction chega nas plataformas digitais no dia 11 de novembro. Esse é o primeiro lançamento do artista desde seu disco solo de estreia, Walls (2020).

“Estou tão animado para finalmente dizer a vocês que meu novo álbum Faith In The Future será lançado em 11 de novembro. Depois de viver com este álbum por um tempo, mal posso esperar para que todos vocês o ouçam. Obrigado por me permitir fazer a música que eu quero fazer”, escreveu o cantor em suas redes sociais.