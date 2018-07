Louis Tomlinson, do One Direction, não deve ser acusado por agredir fotógrafo

Louis Tomlinson e o fotógrafo serão chamados no escritório do procurador de Los Angeles para serem interrogados e assessorados sobre como evitar incidentes semelhantes no futuro. Foto: Chad Batka/The New York Times

Na última terça-feira, 11, autoridades judiciais anunciaram que Louis Tomlinson, do One Direction, não deve ser acusado criminalmente pela briga com um fotógrafo no aeroporto de Los Angeles no mês passado.

O cantor e o fotógrafo serão convocados pelo procurador de Los Angeles e serão questionados e "assessorados sobre a lei e sobre maneiras de evitar incidentes similares" no futuro. "Normalmente não há ação futura tomada por nosso escritório após a audiência", informou o escritório do procurador em comunicado.

No dia 3 de março, o cantor foi preso no aeroporto após brigar com o fotógrafo, que tentava tirar fotos dele e de sua namorada. Tomlinson foi acusado de agressão leve. Na época, o Martin Singer, o advogado do cantor, disse que Louis não tinha culpa e que quem causou a briga foi o paparazzi.

* Com informações da Reuters.