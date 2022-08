Lorena Queiroz está no elenco de 'Stand Up - O Filme' com Carol Castro

Parte da equipe de 'Stand Up - O Filme'. Foto: Instagram/@@miguelrodriguesdiretor

A jovem atriz Lorena Queiroz está no elenco de Stand Up - O Filme, estrelado pelos humoristas Marco Luque e Fábio Rabin. Na história, que ganha direção de Miguel Rodrigues, a artista vai interpretar a filha da atriz Carol Castro e de Rabin. A produção está em fase de gravação e ainda não tem dada para a estreia.

A novidade não para por aí. Quem também chega para integrar a família fictícia é Enrico Queiroz, 8, irmão caçula de Lorena, que também será seu irmão na produção. “Estou muito animada! Tenho certeza que será mais uma experiência para lá de divertida”, entregou.

Esta, porém, não será a primeira vez que eles trabalham juntos. Em julho, Lorena e Enrico diviram o palco na peça Peter Pan, de Cynthia Falabella, na qual também viveram irmãos. “Enrico nunca foi muito chegado ao mundo artístico, mas, agora, começou a ter mais vontade de conhecer, acho que muito pelo meu incentivo... Fizemos uma peça juntos e, agora, faremos o filme. Isso me deixa muito feliz! Somos irmãos na vida real e também na arte, isso é muito bacana”, refletiu a atriz.

Lorena Queiroz, Enrico e Fábio Rabin. Foto: Gabi Queiroz

Gravação de 'Stand Up - O Filme'. Foto: Gabi Queiroz

Alice no Mundo da Internet

Enquanto trabalha na nova produção, Lorena pode ser vista no filme Alice no Mundo da Internet, de Fabrício Bittar, no qual dá vida a uma pré-adolescente que vai parar dentro de um computador e encara situações inusitadas no mundo digital. “Foi uma experiência nova, totalmente diferente do que já fiz até aqui. Tivemos que gravar e imaginar todo cenário à nossa volta e, como não sou uma pessoa com imaginação grande, confesso que foi um baita desafio. Foi incrível tudo, muito legal”, disse.

A obra acaba de ser disponibilizada para aluguel e compra nas plataformas digitais Claro TV+, Prime Video, Apple TV, Google Play/Youtube, Vivo Play e Sky Play.