Lorde lança o aguardado terceiro álbum: 'Solar Power'

Lorde em clipe de 'Solar Power' Foto: Youtube/ Lorde

Lorde lançou nesta sexta-feira, 20, o novo e aguardado álbum Solar Power em todas as plataformas de streaming. A cantora estava distante da carreira musical há quatro anos.

O último lançamento da artista foi o disco Melodrama, em 2017. O terceiro álbum de estúdio de Lorde chega com doze músicas, após o lançamento prévio de três canções: a faixa-título, Stoned at the Nail Salon e Mood Ring.

Produzido por Jack Antonoff, Solar Power é todo inspirado na natureza. “Eu fui criada muito na natureza, na praia, no oceano, ao ar livre", explicou a cantora para a Apple Music.

"Mas não foi até quando eu peguei meu cachorro que eu entendi o quão precioso é o mundo natural e quantos presentes existem para uma pessoa como eu receber”, afirmou.

Lorde vai fazer turnê em apoio ao Solar Power a partir de março de 2022, iniciando na sua Nova Zelândia natal. Para ser notificado das próximas datas da turnê, cadastre-se no site oficial da cantora.