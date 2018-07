Lorde admite que ela moderava o perfil do Instagram dedicado a onion rings

Lorde adimitiu que o perfil dedicado a avaliar anéis de cebola pelo mundo era administrado por ela. Foto: REUTERS/Charles Platiau

No início desta semana, internautas descobriram um perfil no Instagram que avalia onion rings, ou anéis de cebola fritos, em diversos restaurantes ao redor do mundo e esse perfil seria administrado por Lorde. Agora, a cantora acabou com o mistério e confirmou a suspeita.

No Tonight Show da última quinta-feira, 15, o apresentador Jimmy Fallon mostrou uma imagem do perfil no Instagram e questionou a cantora: "É seu?", e Lorde riu e decidiu se explicar. "Ingenuamente, eu não percebi que seria tipo, uma coisa grande assim, que eu iria a vários lugares diferentes e testaria anéis de cebola em cada um desses lugares".

Então Fallon insistiu: "Então é você?", fazendo-a, finalmente, admitir. "Sim, sim, sou eu. Foi algo que fiz para brincar com meus amigos durante a turnê, achei que era um bom passatempo. Foi divertido durante cinco segundos mas eu ainda vou, você sabe, continuar comendo anéis de cebola. Eu acho que elas são muito subestimadas", completou Lorde, causando risadas na plateia.

Assista a entrevista de Lorde no Tonight Show: