Lorde acusa Kanye West e Kid Cudi de plágio

Lorde durante o MTV Video Music Awards 2017. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A cantora Lorde, dona do hit Royals, está acusando Kanye West e Kid Cudi de plágio. Os rappers se apresentaram em Los Angeles no último domingo, 11, e o design de palco continha um grande retângulo de vidro. Durante sua tour em março deste ano, a neozelandesa havia usado a mesma estrutura no palco dos shows.

Em sua conta no Instagram, Lorde publicou fotos do seu palco para comparar ao de Kanye e Cudi. Em seguida, escreveu: "Estou orgulhosa do meu trabalho e fico lisonjeada quando outros artistas se inspiram nele, na medida em que eles escolhem experimentar neles mesmos. Mas não roube - nem de mulheres ou qualquer outra pessoa - em 2018 ou nunca".

Os rappers ainda não responderam a acusação de Lorde.

Nos stories do Instagram, Lorde comparou os placos. Foto: Instagram / @lordemusic