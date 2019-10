Look de Bruna Marquezine é comparado ao de RBD, mas atriz nunca assistiu à novela

Bruna Marquezine Foto: Luciana Prezia / Estadão

A novela Rebelde completou 15 anos nesta sexta-feira, 4, e teve internauta que sugeriu que o look usado por Bruna Marquezine na quinta-feira, 3, no Rock in Rio, era uma homenagem à produção mexicana.

"Bruna, fala a verdade pra mim que o dress code de ontem era uma homenagem pelos 15 anos de RBD, né", comentou uma seguidora ao publicar duas fotos: uma da atriz com o tal dress code e outra dos atores da novela com o uniforme padrão.

A homenagem seria a saia usada pela atriz, que era xadrez, mesma estampa da vestimenta dos personagens mexicanos. Porém, para tristeza daqueles que apostaram na sugestão, Bruna disse que nunca assistiu à novela.

"Talvez você deixe de me amar por isso, mas eu não posso mais guardar esse segredo. A verdade é que... Eu nunca assisti RBD. Não sei nenhuma música. Nem o nome dos personagens", afirmou a atriz.

Talvez você deixe de me amar por isso, mas eu não posso mais guardar esse segredo. A verdade é que... Eu nunca assisti RBD. Não sei nenhuma musica. Nem o nome dos personagens. https://t.co/4xzDoGHwsF — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) October 4, 2019

A declaração de Bruna surpreendeu os internautas; confira algumas reações e as respostas dela:

Chaves eu viaaaaa — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) October 4, 2019

Cara eu não seiiiiiiiii — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) October 4, 2019

Namorar o Neymar beleza Agora nunca ter assistido REBELDE na vida é uma ofensa https://t.co/1oyWX8JKS5 — gorda do aurá (@gikasmm) October 4, 2019

Desculpa mas isso aqui eh demais p eu perdoar https://t.co/u4hpJpZ43N — vicky (@vickymachadoo) October 4, 2019

Mudando de assunto, uma seguidora ficou mais interessada na saia de Bruna e perguntou de qual marca era. Ao saberem que era da Burberry, os internautas foram logo atrás de um site de compras e se surpreenderam novamente: o item custa quase R$ 8 mil.

pra quem tiver interesse em comprar a saia pic.twitter.com/Fm6Ji0WHze — cute but psycho (@davidsantosj94) October 4, 2019

bem baratinha, se eu vender a minha casa eu consigo comprar — ana (@oidesculpa) October 4, 2019