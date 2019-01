Loja de Buddy Valastro distribuirá 465 pedaços de bolo grátis em aniversário de São Paulo

Nesta semana a cidade de São Paulo faz 465 anos e nós preparamos um bolo em sua homenagem! Nosso convidado de honra, o prefeito Bruno Covas, estará presente no evento e cortará, o primeiro pedaço do nosso bolo às 11 horas. O bolo ficará exposto em nossa loja no dia 25/01, e uma fatia será oferecida à todos os nossos clientes*. Venha comemorar conosco! *Sujeito à disponibilidade. O orçamento para bolos e cupcakes personalizados é solicitado pelo email bolospersonalizados@carlosbakery.com.br⠀ ⠀ #aniversáriosp #carlosbakerysp #cakedesign #cakedecorating #bolosdecorados #bolosesculpidos #bolo #bolos #cake #cakes #arte #art #carlosbakery #carlosbakerybrasil #carlosbakerysp #escultura #sculpture

A post shared by Carlo's Bakery São Paulo (@carlosbakerysp) on Jan 21, 2019 at 9:30am PST