'Lobby': Anitta lança nova faixa pop dançante com Missy Elliott

'Lobby', parceria de Anitta com a rapper Missy Elliott, foi lançada nesta quinta-feira, 18. Foto: YouTube/Anitta

A cantora Anitta lançou uma nova parceria internacional, dessa vez com a rapper Missy Elliott. Lobby estreou nesta quinta-feira, 18, nas plataformas digitais e ganhou um clipe recheado de efeitos especiais no YouTube.

Dirigido por Arrad, o vídeo traz as artistas dançando em um hotel de luxo em Atlanta, nos EUA. Em determinado momento, Missy Elliott aparece em um quarto de cabeça para baixo e, em outro, ela e Anitta passam a fazer parte da decoração do local.

A faixa faz parte do álbum Versions Of Me (Deluxe), versão estendida do álbum Versions Of Me com clipes e músicas inéditas.

Na semana passada, a cantora havia lançado El Que Espera, com a participação do músico colombiano Maluma, que também faz parte do disco.

Em entrevista ao PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzuetaque, Anitta revelou que Versions Of Me (Deluxe) deve chegar logo após o lançamento de Lobby. Todos os clipes do novo álbum, porém, já estarão disponíveis.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais