Livro de memórias inacabado de Prince será lançado em outubro

Prince no American Music Awards de 2015. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Quando morreu em abril de 2016, Prince estava trabalhando na elaboração de um livro de memórias. O cantor e compositor havia escrito 50 páginas do manuscrito, que agora será complementado com fotos raras do norte-americano e outros materiais exclusivos.

Levando o nome de The Beautiful Ones, o livro póstumo de 288 páginas será publicado em 29 de outubro, de acordo com o site Radar Online. “O livro vai se estender desde a infância de Prince até os primeiros anos como músico à beira do estrelato internacional, usando escritas do próprio Prince, um ‘scrapbook’ [página de recados] de suas fotos pessoais, e manuscritos originais de diversas músicas icônicas", revelou a editora Random House.

Prince morreu em 21 de abril de 2016, após uma overdose do opióide fentanyl.