Lívia Andrade é afastada do 'Triturando' e visa projeto com Leo Dias

Leo Dias e Livia Andrade Foto: Instagram /@leodias

Lívia Andrade foi afastada do Triturando, programa do SBT que ciou no lugar do extinto Fofocalizando, do qual ela participava, e fez um desabafo na madrugada desta sexta-feira, 15, sobre sua saída.

"Feliz daquele que tem uma emissora para chamar de sua. A emissora é dele [Silvio Santos], o programa é dele e hoje eu fui triturada por ele. Fui triturada do triturando", disse nos stories do Instagram. "Eu que lute. Sempre lutei, nunca foi fácil. Por que seria agora, justo em 2020, né? Segue o baile", completou.

Apesar do afastamento, Lívia Andrade conta que já tem em vista um projeto com o jornalista Leo Dias. Sem dar detalhes, ela disse que recebeu uma proposta, mas ainda não está nada combinado. "Não assinei nada. Tudo será colocado no papel para eu ler e analisar se é bom para mim, se não é. Vamos conversar mais ainda", disse ela, destacando que verá se o lado financeiro da proposta vale a pena.