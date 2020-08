Lives do fim de semana trazem Jota Quest e Fernando e Sorocaba

Rogério Flausino em show do Jota Quest durante o Rock In Rio 2011. Foto: Wilton Júnior / Estadão

Diversas lives vão ocorrer neste fim de semana entre sexta-feira, 21, sábado, 22 e domingo, 23 de agosto. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

No sábado, Carlinhos Brown apresenta seu trabalho infantil às 16h. Às 16h30, live com Elba Ramalho. O Jota Quest faz show acústico às 20h.

O fim de semana também tem a virada online da cidade de Salto, que contará com artistas como Nando Reis, Elza Soares, Paulo Miklos e o grupo de pagode Exaltasamba. O evento também terá outras atrações entre as 16h de sábado e as 5h de domingo.

No domingo, Diogo Nogueira fará live às 12h, e a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba às 16h30.

Confira a programação com as principais lives do fim de semana abaixo:

Sexta-feira, 21 de agosto

19h - Gaab

​Sábado, 22 de agosto

16h - Carlinhos Brown (músicas infantis)

16h30 - Elba Ramalho

18h - Eduardo Costa e Israel e Rodolffo

20h - Fresno

20h - Jota Quest

20h - Exaltasamba

21h20 - Nando Reis (participação especial)

21h30 - Paulo Miklos

meia-noite - Elza Soares

Domingo, 23 de agosto

12h - Diogo Nogueira

16h30 - Fernando e Sorocaba