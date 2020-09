Lives do fim de semana têm Wesley Safadão com Bruno e Marrone

Wesley Safadão em apresentação no programa 'Só Toca Top' Foto: Fábio Rocha/ Globo

Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre sexta, 18, sábado, 19 e domingo, 20 de setembro. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Os destaques ficam com a música sertaneja. Na sexta-feira, Gusttavo Lima se encontra com Daniel. No sábado, Bruno e Marrone se juntam a Wesley Safadão, às 21h. No domingo, Fernando e Sorocaba se apresentam ás 16h30.

Também há shows de Frank Aguiar, às 18h de sexta-feira, e Chico César, às 19h de sábado, no Festival A Vida no Centro 2020.

Confira a agenda com as principais lives do fim se semana abaixo:

Lives de sexta-feira, 18/09

18h - Frank Aguiar

Horário indefinido - Gusttavo Lima e Daniel (Buteco em Casa III)

Lives de sábado, 19/09

19h - Chico César (Festival A Vida no Centro 2020)

21h - Wesley Safadão e Bruno e Marrone

Lives de domingo, 20/09

16h30 - Fernando e Sorocaba

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus