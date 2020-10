Lives do fim de semana têm tributo a John Lennon e música sertaneja

Músico, morto em 1980 aos 40 anos. Direitos de músicas. Foto: Arquivo / Estadão

Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre hoje, 9, sábado, 10 e domingo, 11 de outubro. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Entre os dias 9 e 12, um tributo a John Lennon será feito com participação de artistas como Patti Smith, The Kennedys, Rosanne Cash, Bettye Lavette e Joan Osborne, em ocasião ao aniversário de 80 anos que o músico dos Beatles faria em 2020 se estivesse vivo.

Os fãs de música sertaneja terão lives com Gian e Giovani e Leonardo no sábado, além de um encontro entre Edson e Hudson o grupo Sambô no domingo.

Confira a agenda com as principais lives da semana abaixo:

Lives de sexta-feira, 9 de outubro

20h - Tributo a John Lennon

Lives de sábado, 10 de outubro

17h - Gian e Giovani

18h - Leonardo, Luiza e Maurílio e DJ Eme

18h - Frank Aguiar

19h - Vanessa da Mata

19h - Toni Garrido, Rodrigo Faro, Samanta Schmutz e Afonso Nigro - Live em prol do Hospital de Amor de Barretos

Lives de domingo, 11 de outubro

14h - Edson e Hudson e Sambô