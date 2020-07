Lives do fim de semana têm shows de Leonardo, Raça Negra e Skank

Cantor Leonardo fará live com vocalista do Raça Negra Foto: Divulgação

Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre hoje, 31, sábado, 1º e domingo, 2. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

No sábado, haverá show de Jorge Aragão, às 20h, e apresentação conjunta do sertanejo Leonardo e o grupo de pagode Raça Negra, com apresentação de Ratinho, às 20h30.

Leonardo volta para um festival sertanejo com nomes como César Menotti e Fabiano e Rick e Renner às 16h do sábado, que também contará com show do Skank às 20h.

O fim de semana se encerra com apresentações de Diogo Nogueira, às 12h, e Gusttavo Lima, às 14h, no domingo.

Boa parte das apresentações no YouTube tem sido feitas por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de shows presenciais.

Confira abaixo a programação completa com as principais lives da agenda deste fim de semana.

Lives de sexta-feira - 31 de julho

19h - Alice Caymmi

20h - Jorge Aragão

20h30 - Leonardo e Raça Negra

20h30 - Milton Nascimento, Liniker e Xenia França

21h45 - Luiza e Maurílio e João Neto e Frederico

Lives de sábado - 1º de agosto

16h - Leonardo, César Menotti e Fabiano, Rick e Renner, Giane Giovani, Teodoro e Sampaio, Fabiano e os Parazim (Villa Mix Em Casa Modão 2)

17h - Péricles

17h - Léo Chaves

19h - Erasmo Carlos

19h - Serjão Loroza

20h - Skank

Lives de domingo - 2 de agosto

12h - Diogo Nogueira

13h - Léo Santana, Dilsinho e Ferrugem

14h - Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Wallas Arrais e Raí Saia Rodada