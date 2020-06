Lives do fim de semana têm Gusttavo Lima, Raça Negra e Simone e Simaria

Gusttavo Lima, Raça Negra, Simone & Simara e Gloria Groove fazem live durante quarentena Foto: Instagram/@gusttavolima/Reprodução de 'Gigantes do Samba' (2014) / Som Livre/YouTube / @Simone e Simaria/Instagram/@gloriagroove

As lives musicais surgiram no contexto da pandemia do novo coronavírus como uma forma de conectar cantores com o público mesmo durante o isolamento social. E essa nova tendência segue neste fim de semana, com diversas transmissões.

Assim como na semana anterior, várias lives serão temáticas, voltadas para a festa junina, tradicionalmente comemorada no mês de junho, mas que foi suspensa devido à necessidade de evitar aglomerações.

O fim de semana também conta com uma live especial do cantor Alceu Valença. Ela irá durar três dias, começando na sexta-feira, 26, e contará com várias apresentações do artista, sua banda e também alguns convidados especiais.

Sexta-feira (26)

Gilberto Gil - 20h

Alceu Valença (continua no sábado e domingo) - 20h

Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado - 21h

Chameleo - 21h

Sábado (27)

Simone e Simaria - 16h30

Raça Negra e Alexandre Pires - 17h

Léo Magalhães - 19h

Marcus e Belutti - 19h

Elba Ramalho - 20h

Skank - 20h

Gloria Groove - 20h

Cleber e Cauan - 20h

Aretuza Lovi - 20h

Leonardo - 21h

Domingo (28)

Milton Nascimento - 18h30

As Bahias e a Cozinha Mineira - 21h

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais