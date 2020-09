Lives do fim de semana têm encontro de Daniel com Gusttavo Lima

Cantor Gusttavo Lima Foto: Nélio Rodrigues/ Globo

Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre hoje, 25, sábado, 26 e domingo, 27 de setembro. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Um encontro entre os sertanejos Gusttavo Lima e Daniel chama atenção na noite de sexta-feira, às 20h. No sábado, também às 20h, as redes sociais de Luan Santana trarão live do cantor com Luísa Sonza e Giulia Be.

Confira as principais lives do fim de semana abaixo:

Lives de sexta-feira - 25/09

20h - Gusttavo Lima e Daniel

Lives de sábado - 26/09

20h - Luan Santana, Luísa Sonza e Giulia Be

22h - Gal Costa

Lives de domingo - 27/09

11h - Orquestra Ouro Preto - The Beatles Vol. 2

18h -Matheus e Kauan