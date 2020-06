Lives do Dia dos Namorados terão Duda Beat, Sandy, Nando Reis e muito mais; confira a agenda

A cantora Duda Beat é considerada por fãs como 'rainha da sofrência pop' com suas letras românticas Foto: Lara Dias

As lives musicais já se tornaram opção de entretenimento tradicional durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, nesta semana os shows a distância vão ganhar um clima romântico com o Dia dos Namorados na próxima sexta-feira, 12.

Da sofrência pop de Duda Beat ao refinado som de Frank Sinatra na voz de Daniel Boaventura, os músicos vão aproveitar a data para ajudar os casais a comemorarem a data, mesmo que a distância.

Terá apresentação para diferentes gostos: sertanejo, rock, pop e mpb. Confira a lista a agenda:

Quinta-feira, 11

Sandy e Lucas Lima - horário a definir - YouTube

Daniel Boaventura cantando Frank Sinatra - 19h - YouTube

Sexta-feira, 12

Nando Reis - 19h - YouTube

Daniel e Roupa Nova - 19h - YouTube

Silva - 20h - YouTube

Flávio Venturini - 20h - YouTube

Anavitória - 21h - YouTube

Lulu Santos - 21h - YouTube

Duda Beat - 23h - YouTube

Sábado, 13

Fafá de Belém - 12h - YouTube

Paulo Ricardo - 20h - YouTube