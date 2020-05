Lives desta semana terão Raça Negra e Zé Neto e Cristiano; confira a agenda completa

Luiz Carlos, do Raça Negra, durante live. Foto: YouTube / @Raça Negra

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistir, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. Esta semana não será diferente: de 11 a 17 de maio, haverá pelo menos 31 lives nas redes sociais e na TV aberta.

As transmissões ao vivo terão como destaque cantores internacionais, como Bon Jovi, Mariah Carey e Billy Joe, e nacionais, como Zé Neto e Cristiano e Raça Negra com Wesley Safadão.

Para quem gosta de um som com de um ritmo mais voltado para o reggae, 3030 e Natiruts vão se apresentar na segunda-feira, 11, às 17h, e quinta-feira, 14, às 16h, respectivamente. Para os fãs de trap, Orochi fará um show na sexta-feira, 15 (sem horário definido), com músicas inéditas do álbum Celebridade, versões acústicas e sucessos antigos.

Confira a agenda completa, com atrações de pop, rock, funk, rap, gospel, pagode e outros gêneros:

Segunda-feira, 11

- Sérgio Britto - 17h - Instagram

- 3030 - 19h - Instagram

- Toninho Ferragutti (Em Casa com Sesc) - 19h - YouTube

- Thaide - 20h - YouTube

- Adão Negro - 20h - YouTube

- Billy Joel, Mariah Carey, Bon Jovi e Sting no festival Rise Up New York! - 20h - Instagram

- Steve Aoki, Shaun White, Tony Hawk e Kelly Slater - 22h - YouTube

Terça-feira, 12

- Flávio Venturini - 16h - YouTube

- Aline Barros - 17h - YouTube

- Ná Ozzetti com participação de Dante Ozzetti (Programa Em Casa com Sesc) - 19h - YouTube

- Grupo Bom Gosto - 19h30 - YouTube

- Sampa Crew - 20h - YouTube

Quarta-feira, 13

- Turma do Pagode - 18h30 - YouTube

- Josyara (Programa Em Casa com Sesc) - 19h - YouTube

- Marcelo Falcão - 20h - YouTube

Quinta-feira, 14

- Alexandre Carlo, do Natiruts - 16h - YouTube

- André Abujamra (Programa Em Casa com Sesc) - 19h - YouTube

- Paulinho Moska - 20h - YouTube

- Fun7 - 21h - YouTube

Sexta-feira, 15

- Orochi - ainda sem horário definido - YouTube

- Day e Lara - 19h - YouTube

- Molejo - 20h - YouTube

- Léo Magalhães - 20h - YouTube

- Ana Carolina - 21h - YouTube

- Banda Melim - 22h45 - YouTube e na Band

Sábado, 16

- Diney - 15h - YouTube

- Lexa - 16h - YouTube

- Zé Neto e Cristiano - 18h - YouTube

- Alexandre Peixe - 18h - YouTube

- Ludmilla - 20h - YouTube

- Bruno & Marrone - 21h - YouTube

Domingo, 17

- Diogo Nogueira - 12h - YouTube

- Wesley Safadão e Raça Negra - 16h - YouTube