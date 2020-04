Lives desta semana terão Pabllo Vittar, Jorge e Mateus e Naiara Azevedo; confira agenda completa

Pabllo Vittar no clipe da música 'Problema Seu'. Foto: Reprodução de 'Problema Seu (Official Music Video)' / YouTube / Pabllo Vittar

Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistir, também colaboram com ações beneficentes para o combate da doença. Esta semana não será diferente: de 27 de abril a 3 de maio, haverá 43 lives circulando pelas redes.

Pabllo Vittar é a que mais chama a atenção. A cantora vai se apresentar no Festival do Orgulho na quinta-feira, 30, a partir das 21h, pelo YouTube, ao lado de Pepita, Aretuza Lovi, Mateus Carrilho (ex-Banda Uó) e Urias.

Já Jorge e Mateus também vêm agitando as redes. A dupla sertaneja fará uma transmissão ao vivo pelo YouTube no sábado, 2, às 17h. Para quem gosta de uma sofrência pop, Duda Beat é destaque desta segunda-feira, 27, com uma live pelo Instagram, às 16h20.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

A programação da semana conta também com Naiara Azevedo, Tribo da Periferia, Calcinha Preta, Lulu Santos, Xand Avião e muitos outros. Confira a agenda completa:

Lives de segunda-feira, 27:

- Flávia Almeida - 16h - YouTube

- Duda Beat - 16h20 - Instagram

- Thiago Martins - 19h - YouTube

Lives de terça-feira, 28:

- Jeito Moleque - 20h - YouTube

- Chagas Sobrinho - 20h - YouTube

- Sarah Beatriz - 20h - YouTube

- Israel Novaes - 20h - YouTube

Lives de quarta-feira, 29:

- Jorge Aragão - 20h - YouTube

- Marcos e Belutti - 20h - YouTube

- Tribo da Periferia - 20h - YouTube

- Jão - 20h - YouTube

Lives de quinta-feira, 30:

- Banda Eva - 17h - YouTube

- Bruna Olly - 18h - YouTube

- Jefferson Moraes - 17h - YouTube

- Onze:20 - 19h - YouTube

- Calcinha Preta - 20h - YouTube

- Chitãozinho & Xororó - 20h - YouTube

- Filipe Ret - 20h - YouTube

- Festival do Orgulho, com Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho (ex-Banda Uó) e Urias - 21h - YouTube

- Matheus & Kauan - 21h - YouTube

Lives de sexta-feira, 1º:

- Thaeme e Thiago - 14h - YouTube

- Naiara Azevedo - 16h - YouTube]

- Ícaro e Gilmar - 16h - YouTube

- Gabriel Gava - 16h - YouTube

- Humberto e Ronaldo - 16h - YouTube

- Só Pra Contrariar - 16h - YouTube

- Xande de Pilares - 16h - YouTube

- Jota Quest - 20h - YouTube

- Cabaré - 20h - YouTube

- O Encontro, cmo Léo Santana, Banda Parangolé e Harmonia do Samba - 21h - YouTube

Lives de sábado, 2:

- Jorge e Mateus – 17h - YouTube

- Mara Lima – 19h - YouTube

- Xand Avião – 20h - YouTube

- Gino e Geno – 20h - Site oficial da banda

- Midian Lima – 21h - YouTube

- Lulu Santos – 21h30 - YouTube

- Maria Cecília e Rodolfo – 21h30 - YouTube

- Kevin O Chris – 22h - YouTube

- Alok – 22h30 - Globo

Lives de domingo, 3:

- Festival Samba Live – 14h - YouTube

- Guilherme e Santiago – 14h - YouTube

- Lagum – 16h - YouTube

- Bruninho e Davi – 16h - YouTube

- Dudu Nobre – 18h - YouTube

- Capital Inicial – 20h - YouTube

- Wanessa Camargo – 20h - YouTube