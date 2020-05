Lives desta semana terão Anitta e Marília Mendonça; confira agenda completa

As cantoras Marília Mendonça e Anitta se apresentaram juntas no Prêmio Multishow 2019 Foto: Paulo Araújo/Estadão

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistir, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. Esta semana não será diferente: de 4 a 10 de maio, haverá pelo menos 18 lives nas redes sociais.

O destaque está para Anitta, que fará uma transmissão ao vivo no domingo, 10, no Dia das Mães, após afirmar que não faria show online para "evitar comparações". O objetivo é arrecadar doações para o programa social Mães da Favela, da Central Única das Favelas (Cufa), em parceria com a Unesco. Já Roberto Carlos vai se apresentar no feriado em multiplataformas: YouTube oficial do cantor, Globo, Globoplay, Instagram e Multishow.

Muitas das transmissões será de sertanejo, com shows de Michel Teló, Edson & Hudson e Daniel no domingo, 10, e Marília Mendonça no sábado, 9. Marília fez uma live no começo de abril e reuniu mais de três milhões de fãs. A apresentação contou com a presença de um intérprete para pessoas com deficiência auditiva e Marília chegou a pedir ajuda dos fãs nas redes sociais para escolher as músicas.

Péricles, Dilsinho, Ara Ketu e Hungria Hip Hop também estão entre as atrações. Confira a programação completa:

Lives de segunda-feira, 4 de maio

Dilsinho – 19h30 – YouTube

Ministério Pedras Vivas – 20h – YouTube

Lives de terça-feira, 5 de maio

Infuria – 20h – YouTube

Lives de quarta-feira, 6 de maio

Hungria Hip Hop – 19h – YouTube

Conrado e Aleksandro – 21h – YouTube

Lives de quinta-feira, 7 de maio

Ara Ketu – 18h30 – YouTube

Péricles - 19h - YouTube

Lucas Lucco – 20h – YouTube

​Lives de sexta-feira, 8 de maio

Lucas e Thiago – 19h – YouTube

Mastruz com Leite – 20h – YouTube

Luísa Sonza - 20h - YouTube

Lives de sábado, 9 de maio

Marília Mendonça – YouTube

Lives de domingo, 10 de maio

Michel Teló - 13h - YouTube

Edson & Hudson – 14h – YouTube

Daniel – 15h45 – YouTube

Zezé Di Camargo e Luciano - 16h - YouTube

Zé Felipe e Leonardo – 17h – YouTube

João Neto e Frederico – 18h – YouTube

Anitta - 18h - YouTube

Roberto Carlos - ainda sem horário definido - YouTube, Globo, Globoplay, Instagram e Multishow