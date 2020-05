Lives da semana terão Gusttavo Lima, Manu Gavassi e Maiara e Maraísa; confira a agenda completa

Manu Gavassi e Gusttavo Lima são umas das atrações online entre os dias 18 a 24 de maio Foto: Instagram/@gusttavolima | Victor Pollak / Globo / Divulgação

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistirem, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. E nesta semana não será diferente: de 18 a 24 de maio, diversos cantores vão se apresentar.

Para esta segunda, o público já pode se aquecer com um show de Jon Bovi, no festival online A Night of Covenant House Starts. Também estão entre os destaques da semana Gusttavo Lima, Manu Gavassi, Maiara e Maraísa e Pabllo Vittar.

Para quem quer uma dose de humor, Whindersson Nunes fará uma live de stand-up pelo YouTube às 17h de segunda-feira, 18. Já aos nostálgicos, Mettalica vai exibir um show de 1983 no mesmo dia, às 21h. Os fãs de música gospel também terão seu espaço: Regis Danese fará uma apresentação no sábado, 23, às 20h. Confira a programação completa:

Segunda-feira , 18

Joe Satriani - 15h - YouTube

Whindersson Nunes - 17h - YouTube

Braga – 18h - YouTube

Grupo do Bola – 19h - YouTube

Jon Bon Jovi – A Night of Covenant House Stars – 21h – YouTube

Metallica ao vivo em Chicago, show de 12 de agosto de 1983 – 21h - YouTube

Terça-feira, 19

Gabriela Gomes – 19h - YouTube

Alanis Morissette - 21h - YouTube

Quarta-feira, 20

Br'Oz - 20h - YouTube

Quinta-feira, 21

Manu Gavassi e Letrux (show #HomeHourPoploadFestival) - 19h - YouTube

Ferrugem - 20h - YouTube

Jau - 20h - YouTube

César Menotti e Fabiano - 20h30 - YouTube

Sexta-feira, 22

Israel e Rodolffo - 17h - YouTube

Anavitória - 19h - YouTube

Luiza e Maurílio - 19h - YouTube

Pabllo Vittar - 20h - YouTube

Chitãozinho & Xororó – 20h - YouTube

Gusttavo Lima - 21h - YouTube

Sábado, 23

Leando Sapucahy – 13h - YouTube

Claudia Leitte - 15h - YouTube

Imagina Samba - 15h - YouTube

Rick & Renner - 16h - YouTube

Suelen Ka – 17h - YouTube

Simone e Simaria - 17h30 - YouTube

Grupo Voraz – 18h - YouTube

Maiara e Maraisa - 20h - YouTube

Regis Danese – 20h - YouTube

Limão com Mel - 20h - YouTube

Luan Estilizado, Rai Saia Rodada e Zezo - 20h - YouTube

Domingo, 24

Kleo Dibah - 14h - YouTube

Banda Parangolé - 15h - YouTube

Grupo Revelação - 16h - YouTube

Gilberto e Gilmar – 16h - YouTube

Solange Almeida e Márcia Felippe - 16h - YouTube

Paula Fernandes - 17h - YouTube

Sambô – 17h - YouTube

Alcione - 20h - YouTube

Pinha Presidente – 20h30 - YouTube