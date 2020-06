Lives da semana terão Bruno e Marrone, Eduardo Costa, Jorge e Mateus e muito mais; confira

Bruno e Marrone se apresentam em live Foto: YouTube / @Bruno e Marrone

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistirem, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. E de 8 a 14 de junho não será diferente.

Esta semana, em especial, se destaca as lives com clima romântico, devido ao dia dos namorados na próxima sexta-feira, 12. Dentre os cantores, estarão Duda Beat, conhecida pelos fãs como "rainha da sofrência pop", e Nando Reis.

Para quem gosta de sertanejo, Luan Santana, Jorge e Mateus, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa serão destaque, sendo as duas últimas duplas juntas no projeto Live das Patroas. Já aos amantes da bossa nova, Toquinho vai animar a noite de sábado, 13.

Terá também forró, MPB, pop rock e outros ritmos para animar os amantes da música. Confira a lista completa:

Segunda-feira, 8

Rafael Bittencourt e convidados - 17h - Link

Angra - 17h - Link

Eduardo Costa - 19h - Link

Adriana Farias Violeira - 19h - Link

Ricardo Herz e Vanille Goovaerts - 19h - Link

Giulia Levita - 19h - Link

Banda Norrau - 21h - Link

Leoni - 21h - Link

Terça-feira, 9

Badi Assad - 19h - Link

Cesar & Bruno - 20h - Link

Quarta-feira, 10

Unha Pintada - 18h - Link

Beto Barbosa - 18h30 - Link

Luiza Possi - 19h - Link

Carlinhos Antunes e Gabriel Levy - 19h - Link

Jorge e Mateus - 20h - Link

Vivian Vigilato (participação de Dodô do Pixote e Walmir Borges) - 20h - Link

Latino - 22h30 - Link

Quinta-feira, 11

Xande de Pilares - 16h - Link

É o Tchan! - 16h - Link

Grupo Di PropósiTo - 17h - Link

Lucas Lucco - 17h30 - Link

Cavaleiros do Forró - 19h - Link

Vidal Assis - 19h - Link

Sandy e Lucas Lima - 20h - Link

Silvanno Salles - 20h - Link

Zezo Potiguar - 20h - Link

Di Ferrero - 22h - Link

Sexta-feira, 12

Nando Reis - 19h - Link

Daniel e Roupa Nova - 19h - Link

Mahmundi - 19h - Link

Dorgival Dantas - 19h30 - Link

Fulô de Mandacaru - 20h - Link

Silva - 20h - Link

Bruno e Marrone - 21h30 - Link

Anavitória - 21h - Link

Lulu Santos - 21h30 - Link

Duda Beat - 23h - Link

Sábado, 13

Fafá de Belém - 12h - Link

Thiaguinho - 15h - Link

Wallas Arrais - 15h - Link

Elba Ramalho - 16h - Link

Toquinho - 19h - Link

Carlinhos Brown - 20h - Link

Xand Avião - 19h - Link

Luan Santana - 22h30 - Link

Domingo, 14

Jads e Jadson - 13h - Link

Martinho da Vila - 15h - Link

Marília Mendonça e Maiara & Maraisa (Live das Patroas) 17h - Link

Falamansa - 18h - Link

Rincon Sapiência - 19h - Link