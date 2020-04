Lives da semana têm Thiaguinho e Ludmilla; saiba como assistir

Paula Fernandes, Thiaguinho e Ludmilla estão entre as lives desta semana. Foto: YouTube / @Paula Fernandes | YouTube / @Thiaguinho | YouTube / @Ludmilla

As lives que serão realizadas nos próximos dias contam com artistas conhecidos como Thiaguinho, Paula Fernandes, Ludmilla e Sorriso Maroto. O E+ separou parte dos destaques da programação de apresentações ao vivo para você assistir em redes como o YouTube, Facebook e Instagram desta quinta-feira, 23, até o próximo fim de semana.

O cantor Thiaguinho promove uma live às 18h de quinta. Chamada de #VibeLive, ela trará as músicas de seu novo álbum (leia mais detalhes aqui). No mesmo dia, às 20h, os fãs de reggae poderão ouvir a banda Natiruts às 20h.

Para comemorar seu aniversário na sexta-feira, 24, a cantora Ludmilla promove a #LiveDaLud, às 18h.

Também na sexta, às 17h, será exibido o Happy Hour com Paula Fernandes, que promete durar cerca de 3 horas com a cantora ao vivo. Instituições como Amigos do Bem, Cufa, Médicos Sem Fronteiras, Visão Mundial e Instituto Ronald McDonald serão beneficiadas.

A partir das 19h de sábado, 26, ocorre o Kökua Festival, com transmissão no Twitch da Amazon Music, que traz nomes conhecidos como Jack Johnson, Ben Harper e Ziggy Marley. Mais cedo, às 15h, haverá live do Sorriso Maroto "para quem ama as antigas".

A série Sesc Ao Vivo contará com shows de nomes como Paulo Miklos e Zélia Duncan, às 19h de cada dia. Ao longo de sexta, sábado e domingo também ocorrem diversas apresentações do Festival #ZiriguidumEmCasa.

Lives da semana

Para assistir ás lives, clique no link sobre o nome de cada artista na hora em que a apresentação estiver programada para ser redirecionado à página em que será feita a transmissão ao vivo. Todas as lives estão no horário de Brasília.

Quinta-feira, 23 de abril

18h - Thiaguinho

19h - Céu

19h - Fernanda Abreu

20h - Natiruts

Sexta-feira, 24 de abril

16h - Joan Jett

16h30 - Bruna Vidja

17h - Paula Fernandes

17h - Sandra Duailibe

17h30 - Paulo Fernandez

18h - Rachel Lessa

18h30 - Kiko Continentino e Lucynha Lima

19h - Paulo Miklos

19h - Rogê

19h30 - Bruna Moraes

20h - Banda Drenna

20h30 - Roberta Sá

Sábado, 25 de abril

15h - Sorriso Maroto

16h30 - Tutuca

17h - Bell Marques

17h - Caetano Brasil

17h30 - Mussa

18h - Paulinho Thomaz

18h30 - Juba

19h - João Bosco

19h - Gabi Buarque

19h - Kökua Festival (Jack Johnson, Ben Harper, entre outros)

19h - Melim

19h30 - João Pinheiro

20h - Coelho

20h30 - Léo Russo

21h - Tato

21h30 - DJ Scarpa

Domingo, 26 de abril

16h30 - Guilherme Moscardini

17h - Aleh Ferreira

17h30 - Belliza Luar

18h - Simone

18h - Tibí

18h30 - Gustavito

19h - Tunico da Vila

19h - Zélia Duncan

19h30 - Mariana Baltar e Josimar Carneiro

20h - Ekena

21h - Claudio Lins

Lives durante a pandemia do novo coronavírus

Diversos artistas têm realizado transmissões ao vivo por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus. Muitas delas têm a íntegra disponibilizada logo após seu término.

Recentemente, chamaram atenção algumas lives como a de Nando Reis (clique aqui para assistir), Raça Negra (clique aqui para assistir) da dupla Sandy e Junior (clique aqui para assistir).

Clique aqui para ler o que aconteceu de melhor e pior nas lives no Brasil até agora.