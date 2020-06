Lives da semana têm Lexa, Joelma, Péricles e Fernando e Sorocaba

O cantor Péricles é um dos destaques da agenda de lives da semana Foto: Fábio Rocha/ Globo

Com apresentações de nomes como Joelma, Lexa, Péricles, Sandra de Sá e Elza Soares a agenda de lives musicais da semana traz diversos gêneros musicais, como o pagode, samba, funk e heavy metal. O formato das apresentações surgiu em meio ao isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, como uma forma dos cantores arrecadarem doações e manterem o contato com os fãs.

Alguns artistas também têm realizado lives com frequência regular. É o caso de Teresa Cristina, que faz uma apresentação em formato de roda de samba todos os dias em sua conta no Instagram e da banda de heavy metal Sepultura, com lives semanais às quartas-feiras.

Um destaque da semana é o #emcasacomsesc, projeto organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e que realiza lives diárias, não apenas de cantores mas também de peças de teatro e inclusive treinos esportivos. Nesta semana, o projeto traz apresentações de Sandra de Sá, Elza Soares e outros.

Confira a lista completa de lives da semana:

Segunda-feira, 29

Neguinho da Beija-Flor - 18h

Festival Carta da Terra 20 anos (com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes e outros) - 19h

Banda Encantus - 20h

Teresa Cristina - 22h

Terça-feira, 30

Sandra de Sá - 19h

Teresa Cristina - 22h

Quarta-feira, 1

Sepultura - 16h

Lô Borges - 19h

Teresa Cristina - 22h

Quinta-feira, 2

Teresa Cristina - 22h

Sexta-feira, 3

DH8 - 20h

Parangolé - 20h

Teresa Cristina - 22h

Joelma - 22h45

Sábado, 4

Lexa - 18h

Péricles - 18h

Xande de Pilares - 18h

Elza Soares - 19h

Grupo Pixote - 20h

Teresa Cristina - 22h

Domingo, 5

Fernando e Sorocaba - 16h30

Matogrosso e Mathias - 17h

Paula Fernandes - 17h

Psirico - 17h30

Teresa Cristina - 22h

