Lives da semana têm Ivete Sangalo, Gustavo Mioto e Jerry Smith

A cantora Ivete Sangalo realiza live no final de semana Foto: Cacau Mangabeira / Divulgação

Continuando uma tendência que surgiu em meio à pandemia do novo coronavírus, diversos cantores, de diferentes estilos, irão se apresentar em lives musicais ao longo da semana. A maioria das transmissões ocorrerão a partir de quinta-feira, 18, se estendendo para o fim de semana.

A grande maioria das lives da semana, incluindo as dos cantores Ivete Sangalo, Michel Teló, Jerry Smith e Gustavo Mioto, terão como tema a tradicional festa junina. Uma das principais celebrações do Brasil, as festividades acabaram sendo afetadas pela pandemia, com a necessidade de evitar aglomerações de pessoas.

A dupla Chitãozinho e Xororó irá realizar uma live na quarta-feira, 17, mesmo dia em que lançarão uma música inédita. Já a cantora Ivete Sangalo lançou sua nova canção, Localizei, em 11 de junho.

Confira aqui a lista de lives da semana:

Quarta-feira, 17

Vitor Kley- 20h

Chitãozinho e Xororó - 20h30

Quinta-feira, 18

A Maior Live do Universo (com Leonardo, Maiara e Maraísa, César Menotti e Fabiano e Jorge e Mateus e mais) - 18h

João Neto e Frederico - 19h

Especial #JuntosADistância (com Emicida, Gilberto Gil, Anitta, Manu Gavassi, Melim, Ana Vitória e mais) - Sem horário definido até o momento

Sexta-feira, 19

Lucy Alves - 18h

Gustavo Mioto - 20h

Elba Ramalho - 20h

Jorge Aragão - 20h30

Amado Batista - 22h45

Sábado, 20

Belo - 15h

Festival João Rock (com Alceu Valença, CPM22, Poesia Acústica, Marcelo D2 e Raimundos) - 16h

Wesley Safadão - 20h

Ivete Sangalo - 22h

Domingo, 21

Michel Teló - 13h30

Léo Santana - 15h

Jerry Smith - 17h

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais