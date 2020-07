Lives da semana têm Chitãozinho e Xororó, Nando Reis e Raimundos

Chitãozinho e Xororó em live Foto: YouTube / @Chitãozinho e Xororó

O Dia do Rock, que homenageia o gênero musical, é comemorado em 13 de julho, e uma das lives musicais desta semana ocorrerá nesta data, contando com os shows das bandas Raimundos e Planet Hemp. Nos próximos dias, outros cantores, como Solange Almeida e a dupla Chitãozinho e Xororó também se apresentarão.

O cantor Nando Reis participará do Wehoo Digital Mood, festival com lives que ocorrerá durante três dias: quinta-feira, 16, sexta, 17, e sábado, 18, aparecendo no último dia do evento. O artista Johnny Hooker também irá se apresentar, cantando no primeiro dia.

A cantora Solange Almeida celebra os seus 21 anos de carreira com a live Minha História, que contará com suas músicas mais famosas. Já Luísa Sonza não seguirá a “tradição” de fazer as apresentações ao vivo pelo YouTube, e usará o aplicativo BeApp.

Confira a agenda completa:

Segunda-feira, 13

Regis Danese - 19h

Festival Planeta Brasil (Raimundos e Planet Hemp) - 20h

MC Koringa – 20h

Leoni - 21h

Teresa Cristina - 22h

Terça-feira, 14

Teresa Cristina - 22h

Quarta-feira, 15

Sepultura - 16h

Teresa Cristina - 22h

Quinta-feira, 16

Pietro Villares – 19h

Agnes Nunes - 20h

Wehoo Digital Mood (Johnny Hooker e Mundo Livre S/A) - 21h

Teresa Cristina - 22h

Luísa Sonza - 22h (no aplicativo BeApp)

Sexta-feira, 17

Luíza e Maurilio - 18h

Hungria - 19h

Tayrone - 20h

Jorge Aragão - 20h30

Wehoo Digital Mood (Xamã e Flaira Ferro) - 21h

Teresa Cristina - 22h

Chitãozinho e Xororó - 22h15

Sábado, 18

Felipe Araújo e Ferrugem - 15h

Durval Lelys - 16h

Babado Novo - 17h

Wehoo Digital Mood (Nando Reis e Bhaskar) - 19h

Teresa Cristina - 22h

Domingo, 19

João Bosco e Vinícius - 13h

Solange Almeida - 18h

Teresa Cristina - 22h

Marcelo Falcão - Horário ainda não divulgado

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais