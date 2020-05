Live de stand-up comedy terá Porchat, Hassum e Maurício Meirelles

O humorista Fábio Porchat faz parte do grupo de humoristas que fará uma live de stand-up comedy Foto: Iara Morselli/Estadão

Os humoristas Fábio Porchat, Leandro Hassum, Maurício Meirelles e Marco Luque participarão do Risadaria em Casa, festival de stand-up comedy que será transmitido em formato de live nesta terça-feira, 5.

A ação tem como objetivo reunir doações para comunidades impactadas pela pandemia do novo coronavírus, e todos os participantes abriram mão de remuneração. A iniciativa é do Festival Risadaria, criado em 2010, que abriga conteúdo cômico em diversas plataformas.

“O Festival Risadaria sempre cumpriu o papel de proporcionar momentos alegres e melhorar a saúde mental do público através do riso. Desta vez, graças à participação voluntária dos artistas, faremos isso de dentro de casa e estimularemos a sociedade a colaborar com quem mais precisa”, comentou Paulo Bonfá, criador do Festival.

A live será transmitida a partir das 21h da terça-feira, 5. A transmissão será feita pelo canal no YouTube do Festival Risadaria, que pode ser acessado clicando aqui.

