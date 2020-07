Live com Maiara e Maraísa e Jorge e Mateus começa; saiba assistir

As irmãs Maiara (à esquerda) e Maraísa (à direita) participaram do programa 'Tamanho Família", da Rede Globo. Foto: Gshow / Carol Carminha

A Maior Live do Universo, nome do show de música sertaneja ao vivo no YouTube com Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, César Menotti e Fabiano, Guilherme e Santiago e Marcos e Belutti, teve início nesta sexta-feira, 10.

O festival sertanejo está sendo realizado no Rio Grande do Sul e conta com apresentação de Caciano Kuffel e Thaís Pacholek.

A maior parte dos artistas já realizou outras lives desde o início da pandemia do novo coronavírus. Jorge e Mateus chegaram a receber críticas por gerar aglomeração de pessoas em uma apresentação feita pela dupla em vídeo.

Para assistir à live, basta clicar no link abaixo.