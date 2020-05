Bruno e Marrone dão início a live no YouTube; veja como assistir

Bruno e Marrone se apresentam em live Foto: YouTube / @Bruno e Marrone

Bruno e Marrone, deram início a uma nova live em seu canal no YouTube na noite deste sábado, 16. A dupla sertaneja faz o seu 2º show ao vivo virtual desde o início da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

A live começou cerca de 10 minutos após o horário anunciado, por volta das 21h50. A dupla deu início à apresentação cantando uma versão de Só Pro Meu Prazer, do cantor Leoni.

Como assistir à live de Bruno e Marrone

A live de Bruno e Marrone está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube da dupla. Assista no link abaixo:

Como assistir à live anterior de Bruno e Marrone

A live deste sábado é a segunda feita por Bruno e Marrone nesta quarentena. A primeira foi ao ar em 9 de abril.

O vídeo do show da dupla, transmitido de Uberlândia, em Minas Gerais, está disponível para assistir na íntegra. Confira abaixo:

Em suas redes sociais, Bruno e Marrone também publicaram o apoio de amigos famosos à sua live, como a ex-BBB Rafa Kalimann e o ator Selton Mello.