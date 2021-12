Little Mix fará pausa na carreira após turnê em abril de 2022

Integrantes do Little Mix, que anunciam hiato após turnê Foto: Instagram/@littlemix

As integrantes do Little Mix decidiram fazer uma pausa na carreira do grupo após turnê, que começa em abril de 2022, em Dublin. Leigh-Anne, Jade e Perrie estão juntas há uma década e fizeram o anúncio para os fãs nas redes sociais nesta quinta-feira, 2.

"Queríamos que todos soubessem que após a turnê em abril do ano que vem, faremos uma pausa no Little Mix. Foram 10 anos incríveis, uma aventura maravilhosa sem parar, e sentimos que é o momento certo para fazer uma pausa para que possamos recarregar as baterias e trabalhar em alguns outros projetos", diz o comunidado que foi publicado no Instagram.

As integrantes também esclareceram que não trata-se do fim definitivo do grupo musical. "Não estamos nos separando - Little Mix veio para ficar! Temos planos para mais músicas, turnês e apresentações no futuro. Nós fizemos tantas memórias incríveis com todos vocês, e mal podemos esperar para fazer muitas mais. Somos irmãs e sempre teremos uma à outra e vocês, os fãs, em nossas vidas. Little Mix é para sempre", finalizou a publicação, assinada por Leigh-Anne, Jade e Perrie.