Lisandra Souto fratura a costela e deixa 'Dança dos Famosos'

Lisandra Souto teve que deixar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, após fraturar uma costela. Neste domingo, 18, a atriz postou em seu Instagram uma foto com o resultado da tomografia e escreveu que descobriu o problema após sentir dor.

"Durante o ensaio na terça feira, senti uma dor na costela, que para mim era normal. Em uma competição como essa queremos oferecer o nosso melhor, e meu querido professor Marcus Lobo havia feito uma linda coreografia para nós, de forró. Eu, querendo aprender tudo, resisti à minha dor e ensaiei novamente na quarta- feira. A dor somente piorava e procurei o hospital Samaritano", relata.

Lisandra lamentou ter que parar de dançar. "Com muita dor e saudade de todos, venho aqui agradecer ao Faustão pela grande oportunidade, a toda equipe, ao meu professor por tanto carinho e dedicação e a vocês pela força, apoio e torcida! Vocês moram no meu coração", escreveu.