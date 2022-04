Linn da Quebrada pediu conselho a Gloria Groove sobre entrar no 'BBB 22'

Linn da Quebrada pediu conselho à Gloria Groove para arriscar no 'BBB 22'. Foto: João Cotta/Globo

Ser convidada para participar do Big Brother Brasil pode ser um sonho e, ao mesmo tempo, assustador. Antes do BBB 22 começar, Linn da Quebrada recorreu à amiga Gloria Groove para pedir um conselho sobre entrar no reality, mas sem revelar do que se tratava.

No programa Fora da Casa, a ex-sister recebeu um vídeo carinhoso da rapper e depois contou sobre o ocorrido.

"Eu mandei mensagem para ela antes, perguntando algo do tipo: 'se te aparecesse uma oportunidade na sua vida, você se apegaria a isso mesmo que tivesse tudo a perder e, ainda assim, tivesse tudo a ganhar? Você aceitaria?' Ela falou diversas coisas e falou que sim, que ela iria, e eu lembro que eu trouxe muito isso comigo aqui, que essa seria a chance de assumir riscos mesmo, de vir mesmo tendo tudo a perder", comentou Lina.

Ana Clara, apresentadora do programa, disse que o BBB é um dividor de águas para os participantes e que é preciso ir com "a cara e a coragem".

"E se não tiver coragem, vai só com a cara, e a coragem vai conquistando", emendou a cantora.

Linn da Quebrada foi a 12ª eliminada do BBB 22, no último domingo, 10, com 77,6% dos votos. Ela havia disputado a permanência no reality show com Eliezer, que foi o segundo mais votado (15,66%), e Gustavo (6,74%).

A passagem da cantora pela casa foi marcada por representativa e, ao mesmo tempo, luta contra preconceitos, pois atos transfóbicos ocorreram tanto dentro quanto fora do programa.

Ela esteve do sétimo paredão, que resultou na eliminação de Larissa, e foi a menos votada, com 5,57%, enquanto Arthur Aguiar ficou com 5,9%. Lina também figurou no paredão falso, em que o mais votado iria para o Quarto Secreto, mas recebeu apenas 6,26% dos votos e Arthur foi o escolhido.

A cantora também chegou a ser líder uma vez depois de vencer a prova de resistência promovida pela Avon que durou mais de 18 horas. Na ocasião, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva reconheceram o esforço dela, desistiram da competição e cederam a liderança.